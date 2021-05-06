لمن يشتكي العمال في عيدهم - سعيد عيسى

2021/05/06 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_عيسى دخل الاقتصادي اللبناني مع بداية عام ٢-;-٠-;-١-;-٩-;- ولغاية اليوم في وضعية الركود الاقتصادي التضخمي مع انكماشات في معظم قطاعات النشاط الاقتصادي بالتوازي مع ارتفاع ملحوظ في معدلات تضخم الأسعار بنسب تفوق ٣-;-٥-;-٠-;- في المئة، كما يواجه لبنان أزمات سياسية واقتصادية ومالية ومعيشية أدت إلى ارتفاع معدلات الفقر لأكثر من ٥-;-٠-;- في المئة، وتفاقم البطالة والتضخم المالي وانهيار ......





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