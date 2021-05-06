عربات التكتك تتحول إلى إسعاف لنقل مصابي كورونا في الهند

2021/05/06 | 19:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حولت حكومة العاصمة الهندية نيودلهي مجموعة من عربات ”التوكتوك“ إلى سيارات إسعاف مؤقتة لنقل مصابي فيروس كورونا إلى المستشفيات وذلك في ظل قلة عدد مركبات الإسعاف.

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وأصبح استدعاء سيارة إسعاف صعبًا للغاية مع الارتفاع الكبير في إصابات كوفيد-19 بشكل فاق طاقة النظام الصحي على الاستيعاب.

واضطرت الأسر إلى القيام بترتيبات خاصة، ومنها دفع مبالغ كبيرة لشركات إسعاف خاصة لنقل المصابين إلى المستشفيات.

وجهزت حكومة دلهي بالتعاون مع منظمة خيرية أكثر من 12 توكتوكًا بمواد لتعقيم الأيدي وكمامات، كما توفر أسطونات أكسجين عند الحاجة، والخدمة التي بدأت رسميًا، يوم الثلاثاء، متاحة بالمجان.

وينقل سائق التوكتوك ”راج كومار“ المرضى إلى مستشفى ”جاي براكاش نارايان“ أكبر منشأة طبية في العاصمة والتي تغص بمرضى كوفيد-19.

وقال كومار:“علينا جميعًا أن نساعد بعضنا في هذه الفترة الصعبة للخروج من هذا الموقف“.

ويفصل حاجز من البلاستيك بين سائق التوكوك والركاب في الخلف.

رويترز

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