2021/05/06 | 19:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، بأن رئيس المالديف السابق محمد نشيد أصيب في تفجير خارج منزله.وقالت تقارير صحفية إن الانفجار وقع بواسطة دراجة مفخخة.كان نشيد يتوجه إلى سيارته خارج […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة رئيس المالديف السابق في انفجار خارج منزله المركز الخبري الوطني.

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