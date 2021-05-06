2021/05/06 | 19:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وسائل إعلام برازيلية بأن 23 شخصا على الأقل قتلوا، في تبادل لإطلاق النار خلال عملية خاصة نفذتها الشرطة بمدينة ريو دي جانيرو اليوم الخميس.

وأكد موقع G1 الإخباري البرازيلي أن العملية التي نفذت ضد إحدى عصابات تهريب المخدرات في منطقة جاكرزينيو شمال ريو دي جانيرو، أسفرت عن اندلاع اشتباكات خلفت 23 قتيلا، منهم 22 مشبوها وضابط واحد.

كما أصيب عنصران في الشرطة وثلاثة مدنيين على الأقل، منهم اثنان من ركاب محطة مترو ترياغيم.

وأكدت صحيفة Globo أن الاشتباكات في المنطقة استمرت أكثر من سبع ساعات وخلفت 25 قتيلا، مشيرة إلى أن العملية نفذت ضد عصابة “الفريق الأحمر” (Comando Vermelho) لتهريب المخدرات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكثر من 20 قتيلا بتبادل لإطلاق النار في ريو دي جانيرو) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكثر من 20 قتيلا بتبادل لإطلاق النار في ريو دي جانيرو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).