2021/05/06 | 19:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني نقل موقع متخصص بأخبار الفن عن الفنان السوري وائل رمضان أنه “تعرض لهجوم مسلح” من مجهولين على طريق دمشق ـ بيروت.وبعد انتشار صور لسيارة رمضان مع معلومات تفيد بأنه نجا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فنان سوري يعلن تعرضه لهجوم مسلح على طريق دمشق – بيروت المركز الخبري الوطني.

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