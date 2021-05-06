2021/05/06 | 20:01 - المصدر: عين العراق

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الخميس 6 مايو 2021 | 07:36 مساءً | عدد القراءات : 24

التربية النيابية تكشف مقترحاتها بشأن مصير العام الدراسي

كشفت لجنة التربية النيابية ، الخميس، عن مقترحاتها الخاصة بمصير العام الدراسي للصفوف المنتهية وغير المنتهية بعد عطلة العيد.

وقال عضو لجنة التربية النيابية عباس الزاملي، إن "اجتماع اللجنة مع الوزير علي الدليمي لبحث إجراءات الوزارة المستقبلية بعد تحويل الدوام في المدارس والجامعات من حضوري إلى الكتروني لم يتحقق".

وأضاف إنه "اِلتقى كعضو للجنة التربية النيابية بالوزير لبحث مستقبل العام الدراسي الحالي وإمكانية إنهائه".

وأضاف إنه "تم الاتفاق مبدئياً مع السيد الوزير على استمرار الدوام لما بعد عيد الفطر المبارك وبعد ذلك يتم تحديد ملامح العام الدراسي الحالي وإنهائه للمراحل غير المنتهية".

وأوضح إن " هناك رؤية بإنهاء العام الدراسي بعد عيد الفطر المبارك للمراحل غير المنتهية وأن لا تكون هناك امتحانات حضورية أو إلكترونية مع الاعتماد على درجة نصف السنة ونهاية الكورس الأول ".

وبشأن المراحل المنتهيةقال الزاملي إن " المقترحات نصت على إجراء امتحان وزاري حضوري للمراحل المنتهية السادس الإعدادي والثالث المتوسط أما السادس الابتدائي الطلبة الخارجيون منهم فمن الممكن أن تكون هناك امتحانات حضورية فيما أُقترح إن يتم التعامل مع الصباحي باحتساب درجة نصف السنة كدرجة نهائية ".

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