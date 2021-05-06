المنافذ: دخول 11 صهريجاً محملاً بالأوكسجين الطبي عبر منفذ سفوان

2021/05/06 | 20:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، تسهيل دخول 11 صهريجاً محملاً بالأوكسجين الطبي السائل عبر منفذ سفوان الحدودي.وذكرت الهيئة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، تؤكد هيئة المنافذ استمرار دعمها للواقع الصحي لمواجهة جائحة كورونا وتوفير المسلتزمات الطبية الضرورية".وأضافت، أنه "تم دخول غاز الأوكسجين الطبي السائل وبواقع (11) صهريجاً بحمولة إجمالية (220 طن) قادماً من دولة الكويت، بعد تسهيل إجراءات دخولها لصالح وزارة الصحة عبر منفذ سفوان الحدودي".

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