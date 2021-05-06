الإعلام الأمني تعلن نتائج تفتيش مقالع العريج في سنجار

2021/05/06 | 20:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، نتائج تفتيش مقالع العريج في قضاء سنجار، غربي محافظة نينوى.وذكرت الخلة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، نفذت […]

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