الجبهة التركمانية تثمن دور الكاظمي في حل الخلاف بين حمايتها والشرطة

2021/05/06 | 20:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ثمنت الجبهة التركمانية العراقية موقف القائد العام للقوات المسلحة في احتواء الازمة التي حصلت في محافظة كركوك بين بعض حمايات الجبهة وبين منتسبي شرطة المحافظة وحل الموضوع وفق السياقات القانونية.

وأكدت الجبهة في بيان تأييدها لفرض الامن والقانون داعية الجميع إلى الهدوء وضبط النفس وقطع الطريق على المصطادين بالماء العكر.

وتابع البيان ان لكركوك خصوصيتها وتغليب صوت العقل والحكمة دور كبير في احتواء الازمات بدلا من المواقف التصعيدية التي لم ولن تنجح في محافظة كركوك.

وأضاف انه تأكيدا لمنهجنا الثابت في احترام القانون وترك القضية للقضاء العراقي الذي نثق في عدالته فقد سلّم افراد الحماية أنفسهم للقضاء لإكمال الاجراءات التحقيقية.

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