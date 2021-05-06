2021/05/06 | 20:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

أسند الاتحاد الإسباني لكرة القدم مهمة إدارة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، مساء السبت، في الدوري الإسباني بملعب الكامب نو، للحكم أنطونيو ماتيو لاهوز.

وجود صافرة لاهوز في مباراة مفصلية للبارسا والأتليتي بالأسبوع الخامس والثلاثين من الليغا، جعل الكتلان يعودون بالأذهان لتاريخ مقلق معه في المباريات السابقة.

ويملك برشلونة وميسي ذكريات سيئة مع لاهوز حيث كان الحكم الذي ألغى هدفاً شرعياً لليونيل ميسي في الكامب نو في دوري موسم 2013 -2014، وكلف هذا الهدف الملغي البارسا بفقدان لقب الدوري المحلي.

وسيصبح لاهوز من خلال مباراة أتلتيكو مدريد أكثر حكم أدار مباريات لليونيل ميسي بواقع 39 مباراة، بواقع 32 مباراة في الدوري، 6 مباريات في الكأس، ومباراة في كأس السوبر الإسباني.

وأشهر الحكم الإسباني سبعة بطاقات ملونة في السابق في وجه ليونيل ميسي خلال مباريات برشلونة، لكن البرغوث الأرجنتيني وجمهور البارسا يمنون النفس بالحصول على حاضر أفضل مع لاهوز مقارنةً بما كان عليه الماضي، خاصةً مع وجود تكنولوجيا الفيديو المساعد "الفار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذكريات سيئة لميسي وبرشلونة مع لاهوز حكم مباراة أتلتيكو مدريد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذكريات سيئة لميسي وبرشلونة مع لاهوز حكم مباراة أتلتيكو مدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).