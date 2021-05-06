"قتلا طعناً وأحرقت جثتهما".. الكشف عن ملابسات مقتل رجل وزوجته داخل منزليهما بديالى

2021/05/06 | 20:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ديالى

كشف التقرير الطبي، اليوم الخميس، ملابسات جريمة قتل راح ضحيتها مدرس متقاعد وزوجته داخل منزلها، في محافظة ديالى.

وقال مصدر أمني، في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "التقرير الطبي كشف ان المدرس المتقاعد وزوجته قتلا طعنا ثم تم حرق منزلهما في قضاء الخالص، قبل ان تنجح فرق الإطفاء باخماده".

وافاد مصدر امني من محافظة ديالى، في وقت سابق من اليوم الخميس، بمصرع رجل وزوجته بعد اندلاع حريق في منزلهما الواقع بقضاء الخالص15 كم شمال بعقوبة.

وقال المصدر في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "حريقا اندلع داخل منزل بسبب تماس كهربائي، اودى بحياة رجل مسن وزوجته في قضاء الخالص 15كم شمال بعقوبة".

وأضاف أن "فرق الاطفاء نجحت في اخماد الحريق وانتشال جثث المتوفين".

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