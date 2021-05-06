تهنئة المسلم للمسيحي.. شيخ الأزهر يقول كلمته

2021/05/06 | 20:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجاز شيخ الأزهر، أحمد الطيب، جواز تهنئة المسلمين لغير المسلمين، في أعياد الميلاد وفي الأفراح.

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