يقودها قائد شرطة النجف.. قوة أمنية تتعرض لهجوم بقنبلة يدوية أثناء القبض على متهمين

2021/05/06 | 20:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف، اليوم الخميس، القبض على ثلاثة متهمين يتاجرون بالمخدرات.

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وقالت المديرية، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (6 أيار 2031) إنه"بعد أن وردتنا معلومات بوجود اشخاص يقومون بترويج المواد المخدرة في احدى الدور، تم استحصال الموافقات القضائية الأصوليّة وتشكيل فريق عمل بإشراف قائد الشرطة اللواء فائق فليح الفرعون وبرئاسة مدير قسم مخدرات النجف وثله من الضباط والمنتسبين".

وأضافت، أنه "تم مداهمة الدار وقد قام صاحب الدار بمقاومة المفرزة وسحب رمانة يدوية والهروب من محل الحادث وتم القبض على ثلاثة متهمين داخل الدار وبعد تفتيشها ضبط داخل الدار 240غرام من مادة الحشيشة 45 غرام من مادة الكرستال 6 حبة صفر واحد وبندقية كلاشنكوف ".

وأكدت "كما ضبط ميزان الكتروني و 122 امبولة زجاجية و3 راس مشعل وعلبة غاز صغيرة و13قداحة وتم إحالة المتهمين الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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