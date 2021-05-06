تأملات وتفنيد وخربشة عقل على جدران الخرافة والوهم - سامى لبيب

2021/05/06 | 20:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامى_لبيب - خربشة عقل على جدران الخرافة والوهم (93) .- خمسمائة حجة تُفند وجود إله .



حجة 451 إلى 463 .مازلنا أمام سلسلة خمسمائة حجة تُفند وجود إله والتي بدأت بمائة حجة لتزداد إلى مائتين فثلثمائة فربعمائة فخمسمائة ومازال هناك إمكانية للزيادة عن الخمسمائة فنحن أمام فكرة الإله مليئة بالثقوب .أعتمد فى حججي ونقدي لفكرة الإله على المعطيات والفرضيات والظنون التي يقدمها الفكر الإيماني الديني لأفضح هش ......





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