2021/05/06 | 20:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت الشرطة في تونس، اليوم الخميس، القبض على رجل و3 نساء، لتورطهم في شبكة للاتجار بالبشر وبيع الأطفال الرضع، بالتحديد، للراغبين خارج البلاد.

وأشارت الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية، إلى أن “المتهم من جهة سوسة يعمل في استقطاب النساء اللواتي ينجبن رضع خارج إطار الزواج ليتوسط في بيعهم لاحقا للعائلات الراغبة في ذلك بمساعدة امرأة مقابل مبالغ مالية متفاوتة”.

وأكدت، أن سيدتين من المتضررين أشارتا إلى أن “المتهم فيه ينشط ضمن شبكة مختصة في بيع الأطفال الرضع بمساعدة امرأة مقابل مبالغ مالية متفاوتة”.

وأذنت النيابة العامة، بالاحتفاظ بالمتهم فيه في “الاتجار بالبشر” وإحالة 3 نساء إلى التحقيق، مع إدراج شريكته وابنتها على مذكرة المطلوب القبض عليهم.

التالي

منذ 50 دقيقة

أكثر من 20 قتيلا بتبادل لإطلاق النار في ريو دي جانيرو

منذ ساعتين

مصدر سعودي يكشف توقعات المملكة من محادثاتها مع إيران

منذ ساعتين

المغرب يتهم ألمانيا بـ”العداء غير المقبول”

منذ 3 ساعات

الفصل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه المخدرات في دولة عربية

منذ 5 ساعات

فرنسا: المناورات البريطانية قبالة جزيرة جيرسي لن ترهبنا

منذ 7 ساعات

الجيش اللبناني يضبط شاحنات محملة بمحروقات معدة للتهريب

منذ 9 ساعات

اخر تطورات كورونا حول العالم

منذ 10 ساعات

إيران: شروط التسجيل في الانتخابات الرئاسية تستبعد الشباب

منذ 11 ساعة

بلينكن يؤكد مجدداً الدعم الأمريكي “لسيادة ووحدة أراضي” أوكرانيا

منذ 22 ساعة

الاتحاد الأوروبي يسعى لتشكيل قوة عسكرية للتدخل السريع

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفكيك شبكة مختصة في الاتجار بالبشر في تونس) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفكيك شبكة مختصة في الاتجار بالبشر في تونس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).