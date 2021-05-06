2021/05/06 | 20:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن الجناح المسلح، لحزب العمال الكردستاني، اليوم الخميس، مقتل 7 جنود أتراك على يد وحدة نسوية، شمالي محافظة دهوك.وذكر الجناح في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “وحدة نسوية من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وحدة نسوية تابعة لـ بي كا كا تقتل 7 جنود أتراك شمالي دهوك المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وحدة نسوية تابعة لـ بي كا كا تقتل 7 جنود أتراك شمالي دهوك) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وحدة نسوية تابعة لـ بي كا كا تقتل 7 جنود أتراك شمالي دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).