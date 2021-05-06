الوباء يشكل عقبة تعكّر مواجهة تشلسي ومان سيتي

2021/05/06 | 20:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعيأمل الآلاف من مشجعي مانشستر سيتي وتشلسي في حضور نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في إسطنبول التركية بعد أسابيع، لكنهم يواجهون عقبة كبيرة وسط تحذيرات وزارة الخارجية البريطانية من السفر إلى تركيا، إلا للضرورة القصوى بسبب الوباء.وفاز تشلسي 2-صفر على ريال مدريد، الأربعاء، لتتأكد المواجهة الإنجليزية الخالصة في النهائي أمام مانشستر سيتي الذي تغلب قبلها بيوم على باريس سان جرمان.وتستضيف إسطنبول، أكبر المدن التركية، المواجهة المرتقبة يوم 29 مايو، وسط جهود لمقاومة هجمات الفيروس الشرسة في تركيا.وخلال الأسابيع الأخيرة احتلت تركيا المركز الرابع عالميا في عدد حالات الإصابة اليومية ، مما تطلب فرض إجراءات العزل العام هذا الشهر حتى 17 مايو.

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