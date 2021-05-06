الجبوري يحسم الجدل بشأن عودة عوائل داعش من مخيم الهول إلى نينوى

2021/05/06 | 20:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع - آمنة السلاميأكد محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الخميس، عدم وجود أية تعليمات بشأن إعادة عوائل عصابات داعش الارهابية من مخيم الهول إلى المحافظة، فيما أشار إلى وجود رفض شعبي لذلك.وقال الجبوري لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن "حكومة نينوى المحلية لم تتلقَ أية تعليمات بشأن إعادة عوائل عصابات داعش من مخيم الهول إلى المحافظة"، مبينا انه "لم يتم تكليفنا بأي مهمة من هذا الشأن، لأن المحافظة مرتبطة بالحكومة المركزية".وأضاف الجبوري إن "هناك رفضا شعبيا كاملا لعودة هذه العوائل إلى محافظة نينوى"، مشيرا إلى إن "المحافظة غير مستعدة لاستقبالهم".وأكد محافظ نينوى إنه "سيحدث استياء ورفض كبيرين إذا تم إعادة هذه العوائل، ونتوقع أن تشهد المحافظة تظاهرات كبيرة رفضا لذلك"، داعيا الى "التفكير في هذه المسألة ودراسة الموقف في سبيل إيجاد أماكن لتلك العوائل بعيدا عن المحافظة".وتابع إن "هناك محاولات للاتصال بمستشارية الأمن القومي ووزارة الهجرة للاستفسار عن موضوع إعادة العوائل من مخيم الهول"، موضحا إن "هنالك معلومات وصلت لمسامعنا بإعادة عدد محدود من هذه العوائل التي ليس عليها مؤشرات أمنية، إلا إن هذه المعلومات غير رسمية".

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