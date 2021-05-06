البنتاغون تتحدث عن رد لاستهداف مصالحها في العراق: باقون بطلب من الحكومة

2021/05/06 | 20:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم الخميس، أنها سترد بالزمان والمكان المحددين في حال اُتهدفت مصالحنا في العراق، موضحاً أنها باقية لي البلاد بطلب من الحكومة العراقية.وقال المتحدث باسم البنتاغون جون […]

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