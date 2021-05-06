سلطة الطيران المدني توضح بشأن الرحلات الجوية خلال حظر التجوال

2021/05/06 | 20:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت سلطة الطيران المدني، الخميس، أن الرحلات الجوية مستمرة خلال أيام الحظر الشامل من 12-22 أيار الجاري، نافية عدم توفر طائرات في تركيا تقل الراغبين بالعودة إلى العراق.

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وأوضح المتحدث باسم سلطة الطيران المدني جهاد كاظم في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس" (6 أيار 2021)، أنه "لن يتم إيقاف الرحلات الجوية بين العراق والبلدان الاخرى خلال فترة الحظر الشامل"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "سلطة الطيران المدني وجهت كتابا إلى قيادة عمليات بغداد من أجل استثناء المسافرين من الحظر وهي بانتظار الإجابة عن ذلك".

ورداً على أنباء تحدثت عن عدم توفر طائرات تقل العراقيين الراغبين بالعودة من تركيا أكد كاظم أن "ما يقال عن هكذا امر محض إشاعات"، مشيرا إلى أن "الرحلات المجدولة إلى تركيا ماتزال مستمرة وبشكل يومي ضمن الناقل الوطني".

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