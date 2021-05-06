تشرين.. قلب واحد وعقول متعددة

2021/05/06 | 21:09 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم الاتفاق على القضية الكبرى أو القضايا الكبرى، والتي شكّلت جوهر تشرين وحراكه وأفراده، إلا أن هذا لم يمنع وجود تباينات واختلافات في كثير من وجهات النظر تلك، اختلافات حول التكتيكات والخطوات الواجب اتخاذها في القريب، وهذه الاختلافات حسب اعتقادي كانت واحدة من أهم وألمع فضائل تشرين، لو أحسن استخدامها في بعض الأوقات.تشرين كان لها قلبٌ واحد وعقول متعددة، تعدد العقول تلك يعني تعدد وجهات النظر، وهذه الأخيرة من شأنها أن تقدم موقفًا واضحًا "مختمرًا" إن صح القول، وبالتالي يعني هذا كله، أننا كنا نسير على الطريق الصحيح/السليم.

اليأس من النظام الحالي يدفع بالجميع نحو البحث عن الخلاص

كل المواقف التي أحرجت تشرين هي مواقف شخصية/فردية، تبناها فلان أو غيره وحدهم، وكل المواقف التي تفخر بها هي مواقف جمعيّة خضعت لمناقشات ومداولات وتعددت فيها وجهات النظر.



وخرجت للواقع بعد كل هذا باعتبارها موقفًا نابعًا من رحم ساحة التحرير وبقية الساحات حقيقةً.



الآن تجري محاولات لـ"تقزيم" تشرين وجوهرها، وسواء كانت هذه المحاولات مقصودة ـ وهي الأغلب - أم غير مقصودة، فإنها أصبحت واضحة وممجوجة، ويعلم من يقف خلفها أنها لا تخدم تشرين كفكرة قابلة للانطلاق من جديد في أي وقت، سواء تأخر هذا الوقت أو تقدم، كما يعلم هؤلاء أنها تخدمهم هم، وقد يكون في ذلك خدمة للصالح العام ولكنها طريقة خاطئة أو هكذا أعتقد.

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أكتب الآن وشخصيًا لم أحسم موقفي من الانتخابات القادمة، الموقف من المشاركة أو المقاطعة موقف كبير، كما أنه بحاجة إلى كثير من الأمور التي من الممكن تناولها لاحقًا، ما أريد أن أثبته هنا هو احتكار الحقيقة التي يدعيها البعض منّا، المشاركة في الانتخابات حق الجميع، ومقاطعتها حق أيضًا، لكلٍ مبرراته، وحديثي هذا بعيد كل البعد عن جمهور الأحزاب الماسكة بالسلطة، فهذه تذهب إلى الانتخابات في سبيل بقاء وديمومة النظام الحالي ليس إلا باعتبار ثمة علاقة زبائنية تجمع بينهما، أتحدث عن جمهور كبير من "المتشوّفين" لإقامة نظام بديل عن نظامنا هذا الذي أراه يفقد الكثير من شرعيته في كل مرة يذهب بها الناس إلى الانتخابات، ما ذكرته الآن هو ليس ادعاءً كما أنه ليس وجهة نظر أتبناها، ما ذكرته هو استنتاج من الممكن أن يطلع عليه أي مهتم يراجع نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية، فمن نسبة مشاركة 79% عام 2005، وهي أعلى نسبة مشاركة إلى الآن، كانت نسبة المشاركة عام 2018 44% -إن صدقت-، مرورًا بانتخابات العام 2010 التي سجلت 62% وانتخابات 2014 التي كانت نسبة المشاركة فيها 60%، وبمراجعة خاطفة جدًا سنجد أنه وفي كل مرة يتدنى مستوى نسبة المشاركة عن المرة التي سبقتها، كما يكون واضحًا أن بعد كل انتخابات دورية كانت الاحتجاجات العراقية تدخل موجةً جديدة ينتج عنها شيئًا قد يكون حتى الأمس القريب ضربًا من الخيال، فمن كان يصدق أن نظامًا جديدًا من المفترض أنه "ديمقراطيًا" يتبجح قادته بأنه الأفضل في المنطقة يواجه احتجاجًا يراد منه مزيدًا من الحريات هذا ما حدث عام 2011، هذا المطلب الذي يتشارك فيه العراقيون وهم تحت نظامٍ لم يمض على بناءه سوى أعوام قليلة مع المصريين الذي حكمهم مبارك قرابة الثلاثين عامًا!

وكانت الموجة الثانية من الاحتجاجات 2015-2016 قد أوصلتنا إلى قائمة انتخابية بين الشيوعيين والصدريين، قائمة كان يراد منها أن تكون بديلًا عن كل سيئات النظام الجديد، أو هكذا ادعى القائمون عليها، لكنها ساهمت فيما بعد في ولادة أكبر حكومة عراقية فاشلة بعد 2003، عبد المهدي وكل كابينته الوزارية كان نتاجًا لتوافق لعبت به سائرون دورًا محوريًا، تتحمل مسؤوليته التاريخية قبلت بذلك أم لم تقبل.



لنصل أخيرًا إلى ما تمخض عن نتائج الانتخابات الأخيرة في 2018 وصولًا إلى لحظة تشرين 2019.

ما أود أن أسجله هنا دعوة تخص الجميع، المشاركة حق دستوري والمقاطعة كذلك، لكل رؤيته وأسبابه، اليأس من النظام الحالي يدفع بالجميع نحو البحث عن الخلاص من كل هذا، سواء كان الحلم يتمثل بأحداث شرخ في بنية النظام القائم على أساس التقسيم الطائفي والقومي من خلال إيجاد صوت آخر/وطني لا يشتغل بطريقة التقسيم تلك، أو من خلال مقاطعة هذا النظام وانتخاباته ومحاولة إنتاج لحظة تشبه كثيرًا لحظة الأول من تشرين 2019، هل منا من ينكر أن هناك لحظات في تشرين كادت أن تودي بكل هذا النظام لولا جملة من الأمورلا مجال هنا لسردها.

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