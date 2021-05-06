إصابة رئيس المالديف السابق بتفجير خارج منزله

2021/05/06 | 21:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعأفادت وسائل إعلام محلية في جزر المالديف، اليوم الخميس، بإصابة رئيس المالديف السابق، محمد نشيد، بتفجير خارج منزله.وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن "الرئيس السابق للبلاد محمد نشيد، تعرض لإصابات مختلفة نتيجة تفجير وقع خارج منزله".ونقلت القناة التلفزيونية الرسمية، قيام الأجهزة الأمنية بـ"تأمين مكان الحادث في العاصمة ماليه"، مشيرة إلى أن "سائحاً أجنبياً أصيب بالحادث أيضا".من جهته، لم يصدر عن الحزب الديمقراطي المالديفي بزعامة نشيد، أي تعليق رسمي عن الحادث، فيما لم تتبن أي جهة المسؤولية عن التفجير.المصدر: رويترز

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