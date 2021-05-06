التسريبات الصوتية عن كيري وظريف ومالها من دلالات

2021/05/06 | 21:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "بينما كنت وزيراً للخارجية أقدم المشورة لدونالد ترامب، كان وزير المناخ في إدارة بايدن ووزير الخارجية السابق جون كيري في عهد الرئيس السابق، باراك أوباما، يقوم بنفس الدور لكنه كان مستشاراً لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف،" هذا ما ذكره مايك بومبيو، في مقابلة مع شان هانيتي على قناة فوكس نيوز يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل

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