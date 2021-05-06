حراك إنهاء أزمة مخيم الهول.. الجبوري ينفي صدور أوامر بشأن نقل العائلات إلى نينوى

2021/05/06 | 21:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفى محافظ نينوى نجم الجبوري، الخميس، وجود أي تعليمات حول إعادة عوائل داعش من مخيم الهول إلى المحافظة.

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وقال الجبوري في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس" (6 أيار 2021)، إن "حكومة نينوى المحلية لم تتلقَ أية تعليمات بشأن إعادة عوائل عصابات داعش من مخيم الهول إلى المحافظة"، مبينا انه "لم يتم تكليفنا بأي مهمة من هذا الشأن، لأن المحافظة مرتبطة بالحكومة المركزية".

وأضاف الجبوري أن "هناك رفضا شعبيا كاملا لعودة هذه العوائل إلى محافظة نينوى"، مشيراً إلى أن "المحافظة غير مستعدة لاستقبالهم".

وأكد محافظ نينوى أنه "سيحدث استياء ورفض كبيرين إذا تم إعادة هذه العوائل، ونتوقع أن تشهد المحافظة تظاهرات كبيرة رفضا لذلك"، داعيا إلى "التفكير في هذه المسألة ودراسة الموقف في سبيل إيجاد أماكن لتلك العوائل بعيدا عن المحافظة".

وتابع أن "هناك محاولات للاتصال بمستشارية الأمن القومي ووزارة الهجرة للاستفسار عن موضوع إعادة العوائل من مخيم الهول"، موضحا إن "هنالك معلومات وصلت لمسامعنا بإعادة عدد محدود من هذه العوائل التي ليس عليها مؤشرات أمنية، إلا إن هذه المعلومات غير رسمية".

وتلقى الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، رسالة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، نقلها رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض.





وقالت الرئاسة السورية، في بيان طالعه "ناس" (6 أيار 2021) إن "الرسالة تمحورت حول العلاقات الثنائية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك ، والمستجدات على الصعيدين السياسي والأمني ، وخصوصا عملية مكافحة الإرهاب ، والتعاون القائم بين البلدين لمجابهته والقضاء على البؤر الإرهابية المتبقية في المنطقة الحدودية".

وجرى خلال اللقاء وفقاً للبيان، "تبادل الآراء حول الأوضاع في المنطقة والتحديات التي تواجهها ، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور السوري العراقي في مختلف المجالات ، والذي يشكل عامل قوة للبلدين والشعبين الشقيقين في مواجهة هذه التحديات".

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