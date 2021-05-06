2021/05/06 | 21:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، فرص عمل جديدة مشاريع الفاو الكبير بمحافظة البصرة.وقالت الشركة العامة للموانئ في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن هنالك “إمكانية توفر أكثر من (700) فرصة عمل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفاصيل زيارة الغانمي لديالى..



عدة دعوات من الوزير المركز الخبري الوطني.

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