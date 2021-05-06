2021/05/06 | 21:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد من كتلة الاتحاد الوطي الكوردستاني، اليوم الخميس، حقل باي حسن النفطية في محافظة كركوك والذي تعرض الى اعتداء ارهابي قبل عدة ايام.

وقل النائبة ديلان غفور خلال تصريح خاص لـPUKmedia: اليوم قمنا انا والنائب مريوان نادر بزيارة حقل نفط باي حسن بمحافظة كركوك والذي تعرض الى اعتداء ارهابي قبل ايام.

واضافت: ان هذا الاعتداء الارهابي ادى الى خسارة محافظة كركوك لثلاثة آلاف برميل من النفط لحين السيطرة على الحريق الذي اندلع بسبب تفجير الآبار.

واوضحت، اكدنا خلال الزيارة على ضرورة سد الفراغات الامنية في المنطقة واتخاذ الاجراءات الامنية اللازمة لمنع تكرار مثل تلك الاعتداءات الارهابية.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نواب الاتحاد الوطني يزورون حقل باي حسن ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نواب الاتحاد الوطني يزورون حقل باي حسن ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).