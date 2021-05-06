الطيران المدني بالعراق تنفي توقف الرحلات الجوية خلال فترة الحظر الشامل

2021/05/06 | 21:35 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: نفت سلطة الطيران المدني في العراق، اليوم الخميس، توقف الرحلات الجوية خلال فترة الحظر الشامل من 12-22 مايو الجاري، والتي تصادف مع حلول عيد الفطر المبارك وفقاً لقرار مجلس الوزراء.وأكد جهاد كاظم، المتحدث باسم سلطة الطيران المدني، في تصريحات …

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