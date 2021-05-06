الداخلية تحدد واجباتها في أيام الحظر الشامل ابتداءً من 12 أيار الجاري

2021/05/06 | 21:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واععلقت وزارة الداخلية ، اليوم الخميس ، على قرار مجلس الوزراء الذي صادق على توصية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية فرض حظر شامل لـ 10 أيام اعتباراً من الـ 12 من آيار الجاري وحتى الـ 22 منه، فيما حددت واجباتها.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "الحظر الشامل يجب أن يطبق على الجميع وما تنفذه وزارة الداخلية من قرارات خاصة بالموقف الوبائي يأتي استجابة لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".وأضاف إن "وزارة الداخلية جهة تنفيذية وستطبق الحظر الشامل مع مراعاة الاستثناءات الموجودة" لافتاً إلى أنه "لن تكون هناك ساعات حظر مشدد وأخرى أقل تشدداً والحظر سيطبق على الجميع".وأشار رداً على المطالبات بقطع الطرق الخارجية بين بغداد والمحافظات خلال أيام العيد قال المحنا إن "الامر من اختصاص قيادة عمليات بغداد" .وكان مجلس الوزراء قد قرر ، الثلاثاء الماضي، فرض حظر شامل للتجوال لمدة 10 أيام.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "مجلس الوزراء صادق في جلسته التي عقدها الثلاثاء، على توصية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بفرض حظر التجوال الشامل لمدة 10 أيام، إعتبارًا من 12 آيار ولغاية 22 آيار 2021"، مبيناً أن ذلك يأتي "للحد من انتشار الجائحة وتطبيق الاجراءات الوقائية من خلال التباعد الاجتماعي والشروط الوقائية الأخرى، لاسيما بعد ان سجلت وزارة الصحة مؤخرا زيادة باعداد الاصابات في عموم العراق".

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