الامن النيابية تدعو الى إخضاع عودة “نازحي الهول” لتقييم أمني

2021/05/06 | 22:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية مهدي تقي امرلي، اليوم الخميس، الى “إخضاع” عودة العوائل النازحة في “مخيم الهول” في سوريا الى تقييم أمني.

وقال امرلي في حديث صحفي إن “عودة العوائل النازحة في مخيم الهول يجب ان تخضع لتقييم امني جيد لمنع عودة عناصر التنظيم الارهابي الى مدينة الموصل”.

واضاف امرلي ان “هناك نية لتشكيل لجنة بعد عيد الفطر لدراسة اوضاع النازحين في هذا المخيم واعادة العوائل المظلومة التي اخذها داعش كرهائن ومنع عودة العوائل التي ينتمي بعض افرادها الى داعش”.

واشار امرلي الى انه “يجب على الحكومة ان تولي هذا الملف اهتماما بالغا كون هذا المخيم يمثل قنبلة موقوتة يمكن ان تنفجر في اي وقت مهددة بعودة الارهاب وسيطرته على محافظات عراقية”.

وكشف النائب شيروان الدوبرداني، امس الاربعاء، عن الغاء الحكومة العراقية قرار نقل “عوائل داعش” من مخيم الهول ب ‍‍سوريا الى مخيم الجدعة في الموصل.

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