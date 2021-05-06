الكهرباء: صرف رواتب العقود سيتم خلال الايام المقبلة

2021/05/06 | 22:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

حددت وزارة الكهرباء، الخميس، موعد صرف رواتب عقود الوزارة، وفيما أعلنت أسباب تراجع ساعات التجهيز في الآونة الأخيرة ذكرت سببين ممكنين لتحسينها خلال فترة الصيف.

وقال الناطق باسم الوزارة أحمد العبادي إن "هنالك جملة أسباب وراء تراجع ساعات التجهيز منها، عدم التزام المحافظات بالحصص المقررة لها من الطاقة إضافة إلى الاستمرار في تفصيخ المناطق العشوائية وتغيير جنس العقار دون علم وزارة الكهرباء كي تتمكن من إنشاء بنية تحتية لتلك المناطق"، وفقاً لوكالة الانباء الرسمية "واع".

وأضاف أن "تلك المناطق اصبحت تضيف أحمالاً إضافية على شبكات المناطق النظامية ما ولد ضغطاً على الشبكات الكهربائية".

وتابع أن "عدم ضمان الخطة الوقودية وعدم اكتمال الخطة للكهرباء كانت أيضاً أسبابا إضافية لهذا التراجع ما أثر سلباً على زخم العمل بمحطات الانتاج، فضلا عن أعمال التخريب واستهداف الخطوط الناقلة للطاقة".

ولفت إلى أن "هنالك سببين قد يسمحان بتحسين التجهيز في الصيف أولهما استقرار تجهيز الغاز المورد للمحطات الإنتاج وثانيهما إعادة ضخ الغاز الإيراني لنحو 50 مليون متر مكعب يومياً وحينها سنقدم صيفا مقبولا للمواطن من ناحية ساعات التجهيز".

وبشأن موعد صرف رواتب العقود قال العبادي إن "الرواتب تم تغطيتها كدفعة اولى وسيتم دفعها خلال أيام"، مبينا إن "الوزارة لديها إجراءات مع وزارة المالية لتامين الدفعة الثانية لأشهر العالم الحالي وبعدها سيتم دفع الرواتب".

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