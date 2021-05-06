2021/05/06 | 22:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغانمي يؤكد لا يكون العمل الشرطوي قائماً على رد الفعل) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغانمي يؤكد لا يكون العمل الشرطوي قائماً على رد الفعل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).