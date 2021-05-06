20 الف امرأة تعرضن للاغتصاب. في كوسوفو بينهن.. نائبة منتخبة قررت رفض الصمت

2021/05/06 | 22:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة مؤرخة في 4 ايار/مايو 2021 لنصب تذكاري في بريشتينا يكرّم النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب خلال حرب صربيا-كوسوفو © ا ف ب ارمند نيماني بريشتينا (أ ف ب) – اغتُصبت فاسفييه كراسنيكي-غودمان، على غرار آلاف الأخريات، خلال حرب كوسوفو في التسعينات، لكنها الضحية الوحيدة التي تجرّأت وتحدثت عن ذلك علنا… وبعدما أصبحت نائبة […]

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