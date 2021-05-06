هل تتحقق العدالة في ظل الرأسمالية؟ - محمد مهاجر

2021/05/06 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_مهاجر -تختلف التيارات الرأسمالية اختلافات واضحة حول مفهوم العدالة.



وقد اجرى النظام الرأسمالى إصلاحات في بنيته وقام بإصلاحات, لكن يبدو اصلاحات النظام الرأسمالى والتي نادى بها جون رولز, والتي اثلجت صدور التيار الديمقراطى الليبرالى لم تجد اذانا صاغية عند الكثير من كتاب ومفكرى الرأسمالية مثل الفيلسوف الامريكى روبرت نوزيك.



لقد وقف روبرت نوزيك بقوة ضد أى قانون يسعى الى إعادة توزيع الثروة وشدد على ......





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