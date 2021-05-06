تأثيل المركز والهامش - المنصور جعفر

2021/05/06 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المنصور_جعفر يحاول هذا النص تأثيل صيغة المركز والهامش وطبيعة تنوع المواقف (الطبقية وغير الطبقية) إزاءها: تبلور التعبيرات السياسية وتنوع المواقف إزاءها: (أ) أحياناً تثور أسئلة إشكالية بالحساب الطبقي في الإعلام السياسي وبحساب اللغة والخطابات السياسية في عوالم الصراع الطبقي.



بعض هذه الأسئلة عن طبيعة إصطلاح ما؟ هدفه؟ وطبيعة الجهة التي صاغته أو إستعملته؟ وبعضها أسئلة عن صحة إستعماله؟ أو عن منافع الإستع ......





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