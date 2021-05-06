الإنتخابات والوحش ! - مريم نجمه


الإنتخابات والوحش ! - مريم نجمه
2021/05/06 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#مريم_نجمه الإنتخابات والوحش ..........!؟الوحوش , لا تخجل من الإفتراس إنها الغريزة .

الإنتخابات ..

والوحش ...........

الكرسي المطوّب لآل الأسد .....مقبوض الثمن بالدولار من زمان زمان حين باعوا الجولان حتى تصبح الليرة السورية تساوي قرش والشعب يشتهي الخبز , والقمح مسروق , والقربان هل ذهب النضال سدى ..

والتضحيات ذهبت العشر سنين انتفاضات وثورات شهداء ..

وأموات

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