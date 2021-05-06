الإنتخابات والوحش ! - مريم نجمه

2021/05/06 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مريم_نجمه الإنتخابات والوحش ..........!؟الوحوش , لا تخجل من الإفتراس إنها الغريزة .



الإنتخابات ..



والوحش ...........



الكرسي المطوّب لآل الأسد .....مقبوض الثمن بالدولار من زمان زمان حين باعوا الجولان حتى تصبح الليرة السورية تساوي قرش والشعب يشتهي الخبز , والقمح مسروق , والقربان هل ذهب النضال سدى ..



والتضحيات ذهبت العشر سنين انتفاضات وثورات شهداء ..



وأموات

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