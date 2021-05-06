2021/05/06 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#مريم_نجمه الإنتخابات والوحش ..........!؟الوحوش , لا تخجل من الإفتراس إنها الغريزة .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإنتخابات والوحش ! - مريم نجمه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#مريم_نجمه الإنتخابات والوحش ..........!؟الوحوش , لا تخجل من الإفتراس إنها الغريزة .
الإنتخابات ..
والوحش ...........
الكرسي المطوّب لآل الأسد .....مقبوض الثمن بالدولار من زمان زمان حين باعوا الجولان حتى تصبح الليرة السورية تساوي قرش والشعب يشتهي الخبز , والقمح مسروق , والقربان هل ذهب النضال سدى ..
والتضحيات ذهبت العشر سنين انتفاضات وثورات شهداء ..
وأموات
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإنتخابات والوحش ! - مريم نجمه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإنتخابات والوحش ! - مريم نجمه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).