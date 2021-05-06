2021/05/06 | 22:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إنه لا توجد خطة في الوقت الحالي لدى بلاده لإسقاط بقايا صاروخ صيني تائه من المتوقع أن يدخل مرة أخرى الغلاف الجوي نهاية هذا الأسبوع.وفي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع الامريكية تعلق على الصاروخ التائه: لا خطة لاسقاطه المركز الخبري الوطني.

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