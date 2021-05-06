محافظ النجف: إيران هي من تتحكم بملف السياحة في العراق

2021/05/06 | 22:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قال محافظ النجف، لؤي الياسري، اليوم الخميس، إن إيران هي من تتحكم بملف السياحة في العراق، في حين أن هذا الملف يجب أن يدار من قبل وزارة السياحة والآثار.وبين الياسري، […]

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