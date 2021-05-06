بعد اتهامه بالفساد. أمير قطر يعزل وزير المالية ويعين بديلا

2021/05/06 | 22:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكانت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، قد أعلنت، الخميس، أن النائب العام أصدر أوامر بالقبض على العمادي.

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