وزير التربية: ننتظر التقييم الصحي لفتح ابواب المدارس

2021/05/06 | 22:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير التربية في حكومة اقليم كوردستان، يوم الخميس ان التعليم الالكتروني واجه صعوبات كبيرة وخاصة في المناطق التي لم تصل اليها شبكات الانترنيت.

وقال آلان حمه سعيد وزير التربية خلال مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: ان التعليم الالكتروني لن يكون بديلاً عن التعليم الحضوري ابدا وهو نظام مؤقت لحماية حياة المعلمين والطلاب.

واضاف: ان انتشار فايروس كورونا اثر على العملية التربوية في جميع انحاء العالم وليس في اقليم كوردستان فقط.

واوضح: ان استئناف الدراسة والتعليم الحضوري يتعلق بالاجراءات الوقائية ونحن ننتظر التقييم الصحي الذي سيصدر من وزارة التربية واذا انخفضت نسبة الاصابات بعد عيد رمضان المبارك سنقوم بفتح ابواب المدراس واستئناف الدراسة الحضورية.

PUKmedia ترجمة

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