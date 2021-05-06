الناطق العسكري بإسم الكاظمي: مقتل العقول المدبرة لهجوم ساحة الطيران

2021/05/06 | 22:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسب توجيهات السيد القائد العام للقوات

المسلحة، يواصل الأبطال في جهاز

مُكافحة الإرهاب عملياتهم النوعية

والمتميزة التي قصمت ظهر الإرهاب ودكت

اوكارهم الخاوية، وكما شاهد ولمس أبناء

شعبنا العراقي الكريم فع

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