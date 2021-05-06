المعارف مطلوبة ومعرفة التشريع سيدها والحوزة مقرها

2021/05/06 | 22:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

كل العلوم والمعارف مهمة لحياة البشرية

والتفاضل فيما بينها امر حتمي وعندما

يكون سليم هذا التفاضل تكون الحياة

سعيدة وافضل معرفة من بين كل المعارف هي

علم التشريع او علم القانون لان

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