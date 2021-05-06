كربلاء تسوق محصول الطماطم إلى الأسواق وتطالب بغلق الحدود للحد من الاستيراد

2021/05/06 | 22:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد

المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في

كربلاء المقدسة حسين شايش ذعذاع الشمري

بتفعيل دور اللجنة الاقتصادية في وزارة

الزراعة لغلق المنافذ الحدودية ومنع

استيراد محصول الط

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