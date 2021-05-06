الفياض يحمل رسالة من الكاظمي لبشار

2021/05/06 | 22:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، رسالة إلى بشار الأسد، نقلها رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.وذكرت مصادر أن الرسالة تتعلق بالعلاقات الثنائية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الصعيدين السياسي والأمني.هذا، وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا، أن … Readmore

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