البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يصل إلى مطار البصرة الدولي

2021/05/06 | 22:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل البطريرك السريان الكاثوليك في العالم مار اغناطيوس يوسف الثالث إلى مطار البصرة الدولي وكان في استقباله وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو ومحافظ البصرة اسعد العيداني وتأتي زيارة البطريرك للقيام بالزيارة الرسولية الأولى إلى النيابة البطريركية في البصرة والخليج … Readmore

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