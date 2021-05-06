الحركة الاسلامية الكردستانية تقاطع الانتخابات

2021/05/06 | 22:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحركة الاسلامية الكردستانية في العراق، مقاطعتها للانتخابات البرلمانية، المزمع إجراؤها في شهر تشرين الأول في البلاد.وقال المرشد العام للحركة الاسلامية، عرفان عبد العزيز، في تصريح إن قيادة الحركة وبعد دراسة للأوضاع، اتضح لها أن هناك عدة عوامل لا … Readmore

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