الناطق باسم القائد العام: ضرب الوكر المركزي لما يُسمى ولاية الجنوب في منطقة الرضوانية

2021/05/06 | 22:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول ، اليوم الخميس، تحقيق عدة إنجازات أمنية بعد تنفيذ واجبات في مناطق تقع إلى الجنوب من بغداد من بينها مقتل 3 إرهابيين ساهموا بنقل منفذي التفجيرات الانتحارية بساحة الطيران وسط العاصمة بغداد.وقال رسول في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، يواصل الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب عملياتهم النوعية والمتميزة التي قصمت ظهر الإرهاب ودكت اوكارهم الخاوية، وكما شاهد ولمس أبناء شعبنا العراقي الكريم فعالية عمليات الجهاز التي إستهدفت بقايا عناصر داعـش في المناطق الوعرة والنائية والتي أسفرت عن قتل وإلقاء القبض على الكثير منهم إستنادًا على الجُهد الإستخباري والتكتيكي"، لافتا الى انه "إستكمالًا لهذا الجُهد نفذت قطعات جهاز مُكافحة الإرهاب واجبات مُختلفة في مناطق بغداد ( الرضوانية - اليوسفية - الدورة ) والتي تم من خلالها القبض على مايسمى أمير قاطع ( الحمزة) قاطع الجنوب الإرهابي المُكنى ( أبو حنان )، ومن خلال إستخلاص المعلومات وبدلالة المُتهم".واضاف ان "رجالنا الأشاوس تمكنوا من تدمير أحدى الأوكار في منطقة ( الحركاوي ) باليوسفية وعُثر أيضًا على كدس للأعتدة والأسلحة داخل تلك المنطقة، ليُباشر أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب بعملية كانت الضربة النهائية لما يُسمى ولاية الجنوب من خلال ضرب الوكر المركزي لهذه للولاية والذي كان في منطقة الرضوانية - الزيدان والتي أسفرت عن مقتل كُل من :- الإرهابي المُكنى ( أبو أسامة ) ما يسمى إداري عام ولاية الجنوب - الإرهابي المُكنى ( أبو ربيع ) ما يسمى أمني عام ولاية الجنوب - الإرهابي المُكنى ( أبو سارة ) ما يسمى شرعي في ولاية الجنوب".واشار الى ان "هؤلاء المقتولين ساهموا بمساعدة الإرهابيين الإنتحاريين الذين قاموا بتفجير أنفُسهم على المواطنين الأبرياء في ساحة الطيران"، مشيرا الى ان "جهاز مُكافحة الإرهاب لن يهدأ و داعـش لن يهنأ والأيام القادمة ستكون فيها ضرباتنا أشد وأقسى على عناصرهم الجبانة أين ما كانوا".

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