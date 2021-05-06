2021/05/06 | 22:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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المالكي: نؤيد خطوات الحكومة في الانفتاح نحو دول الخليج » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 22:13

واع/

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