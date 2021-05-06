في رثاء -أبو مشرق- - فلاح علوان

2021/05/06 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_علوان رحل مجيد حسين "عاتي" والمعروف بـ أبو مشرق وهو من القلائل، أو الأحرى، من أواخر من تبقى من المشاركين في إنتفاضة فلاحي آل أزيرج 1952 في ريف العمارة، رغم إنه ينحدر من عشيرة اخرى، الّا أنه كان فلاحاً في المنطقة.



لقد تأخرت في الكتابة لإضطراري الى الإبتعاد عن الكومبيوتر لفترة، لمشاكل صحية في العين.كان أبو مشرق شيوعياً منذ شبابه وحتى رحيله.



وقد مر برحلة شاقة مع التنظيمات الشيوعية، وهي قصة الشيوعيين ال ......





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