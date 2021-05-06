2021/05/06 | 23:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع قرب أجله.. سياسي يصف البرلمان الحالي بـ"الأسوأ" منذ أيام حمورابي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/06 | 23:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مع قرب أجله.. سياسي يصف البرلمان الحالي بـ"الأسوأ" منذ أيام حمورابي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مع قرب أجله.. سياسي يصف البرلمان الحالي بـ"الأسوأ" منذ أيام حمورابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).