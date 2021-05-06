الاطاحة بأمير قاطع الجنوب و3 قيادات ارهابية في الرضوانية

2021/05/06 | 23:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، الخميس، ضرب الوكر المركزي لما يُسمى بولاية الجنوب بتنظيم داعش الارهابي في منطقة الرضوانية غربي العاصمة بغداد.

وقال اللواء يحيى رسول، في بيان: ان" جهاز مُكافحة الإرهاب يواصل عملياته النوعية والمتميزة التي قصمت ظهر الإرهاب ودكت اوكارهم الخاوية، وكما شاهد ولمس أبناء شعبنا العراقي الكريم فعالية عمليات الجهاز التي إستهدفت بقايا عناصر داعش في المناطق الوعرة والنائية والتي أسفرت عن قتل وإلقاء القبض على الكثير من الارهابيين إستنادًا على الجُهد الإستخباري والتكتيكي".

واضاف: "إستكمالًا لهذا الجُهد نفذت قطعات جهاز مُكافحة الإرهاب واجبات مُختلفة في مناطق بغداد (الرضوانية - اليوسفية - الدورة) والتي تم من خلالها القبض على مايسمى بأمير قاطع (الحمزة) قاطع الجنوب في تنظيم داعش الارهابي المُكنى (أبو حنان)، ومن خلال إستخلاص المعلومات وبدلالة المُتهم".

وتابع رسول: "حيث تمكن رجالنا الأشاوس من تدمير أحدى الأوكار في منطقة (الحركاوي) باليوسفية وعُثر أيضًا على كدس للأعتدة والأسلحة داخل تلك المنطقة، ليُباشر أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب بعملية كانت الضربة النهائية لما يُسمى ولاية الجنوب من خلال ضرب الوكر المركزي لهذه للولاية والذي كان في منطقة الرضوانية - الزيدان والتي أسفرت عن مقتل كُل من:

- الإرهابي المُكنى (أبو أسامة) ما يسمى إداري عام ولاية الجنوب

- الإرهابي المُكنى (أبو ربيع) ما يسمى أمني عام ولاية الجنوب

- الإرهابي المُكنى (أبو سارة) ما يسمى شرعي في ولاية الجنوب

واشار رسول الى" مساهمة هؤلاء المقتولين بمساعدة الإرهابيين الإنتحاريين الذين قاموا بتفجير أنفُسهم على المواطنين الأبرياء في ساحة الطيران"، لافتا الى ان" جهاز مُكافحة الإرهاب لن يهدأ وداعش لن يهنأ والأيام القادمة ستكون ضرباتنا أشد وأقسى على عناصرهم الجبانة أين ما كانوا".

PUKmedia وكالات

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